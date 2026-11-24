Количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье в ночь на 24 ноября возросло до 40 человек. Среди них – четверо детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, самому маленькому пострадавшему ребенку еще нет и года. Другим раненым детям – 4, 6 и 16 лет. Также как известно, два человека погибли.

Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Информация о последствиях атаки уточняется.

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По состоянию на 8:15 стало известно о 40 раненых в результате российской атаки.

Напомним, в ночь на вторник, 24 ноября, российские оккупанты нанесли новые удары по жилым многоэтажкам и частным домам в Запорожье. Ранее сообщалось о двух погибших и 22 раненых.

Также как известно, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара три человека погибли, еще один – получил ранения.

Уже вечером 23 ноября российская оккупационная армия нанесла авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего семь человек получили ранения.

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