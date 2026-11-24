НАБУ и САП разоблачили еще одного вероятного участника схемы вымогательства откатов у подрядчиков на Полтавщине. Чиновника Полтавского городского совета подозревают в предоставлении 3 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, схема предусматривала получение неправомерной выгоды за беспрепятственное выполнение действующих договоров подряда и заключение новых, а также за своевременную приемку и оплату выполненных работ.

Действия чиновника квалифицировали по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас в деле уже 11 подозреваемых, среди которых бывший заместитель председателя Полтавского областного совета, депутат и чиновники Полтавского горсовета.

Как установило следствие, с апреля 2024 года по январь 2026 года депутат организовал схему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, с которыми управление жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета заключало договоры на ремонт дорог, тротуаров, придомовых и других территорий громады.

Размер откатов составлял 10% от суммы заключенных договоров.

В случае отказа предпринимателей платить откаты, по версии следствия, им создавали искусственные препятствия в выполнении договоров, задерживали оплату работ и делали невозможным заключение новых соглашений.

Напомним, 12 ноября Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности с одним из фигурантов этого дела – фактическим владельцем ООО «Строитель 2016» Григорием Хачатуряном. Ему назначили четыре года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Он также обязался перечислить 1 млн грн благотворительному фонду «Вернись живым».

Также как известно, в этом деле ВАКС наложил арест на бизнес полтавского предпринимателя Виктора Прядки.

А ранее ВАКС применил меру пресечения к депутату Полтавского горсовета Юрию Бражнику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.