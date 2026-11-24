Верховный суд оставил без изменений решение об отказе конфисковать люксовый автомобиль начальницы управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области Натальи Бендас, который зарегистрирован на ее родственника.

Такое решение 11 ноября принял Кассационный гражданский суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, САП подала иск о конфискации авто начальницы управления ГУ ГНС в Ивано-Франковской области Бендас. Речь идет об автомобиле BMW iX M60 стоимостью почти 2,8 млн грн, которым фактически распоряжается семья налоговика, однако который зарегистрирован на мужа племянницы чиновницы. По данным прокуратуры, в 2022 году родственник Бендас приобрел автомобиль BMW iX M60 стоимостью 2,77 млн грн. Позже в Польше он оформил доверенность на мужа налоговика. В дальнейшем автомобилем пользовались только Бендас и ее муж.

Высший антикоррупционный суд отказался конфисковать авто. Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал кассационную жалобу на это решение.

«Кассационную жалобу прокурора САП оставить без удовлетворения. Решение ВАКС от 26 июня 2025 года и постановление АП ВАКС от 22 октября 2025 года оставить без изменений. Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит», – говорится в решении.

Напомним, антикоррупционный суд наложил арест на имущество начальника управления организации предотвращения нелегальной миграции Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Андрея Донскова и его родственников. Речь идет о двух квартирах в Киеве и Харькове, а также трех автомобилях. По мнению прокурора, Донсков и родственники не имели достаточно доходов и сбережений для приобретения указанного имущества.

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