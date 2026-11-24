Около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые США уже согласились предоставить Украине, до сих пор ожидают разрешения Пентагона на передачу. Часть этих ракет находится на складах европейских стран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников и еще один осведомленный о ситуации источник.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По данным издания, поставки ракет PAC-3 и PAC-2, за которые платят западные союзники Киева, задерживает министр обороны США Пит Хегсет. Поскольку ракеты для Patriot производят в США, Вашингтон должен согласовывать их экспорт и реэкспорт, в частности из европейских запасов.

В частности, Украина должна была получить 40 ракет PAC-3 по такому графику:

восемь – в сентябре;

десять – в октябре;

десять – в ноябре;

12 – в декабре.

Однако поставки ни одной из четырех партий до сих пор не одобрены. Еще около 20 ракет-перехватчиков PAC-2, выделенных Украине, также ожидают разрешения.

Задержка поставок происходит на фоне усиления российских воздушных атак на украинские города и критическую инфраструктуру накануне зимы. По словам чиновников, из-за нехватки ракет для Patriot Украина имеет крайне ограниченные возможности перехватывать российские баллистические ракеты.

В конце октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев почти месяц ждет согласования Хегсетом передачи ракет для систем Patriot и NASAMS. По данным источников FT, поставки ракет для NASAMS с тех пор одобрили, и они уже направляются в Украину.

В Пентагоне в ответ на запрос издания заявили, что политика ведомства относительно поддержки Украины не изменилась, однако отказались отвечать на дополнительные вопросы.

США также задерживают согласование производства ракет для Patriot в Украине. В июле американский президент Дональд Трамп пообещал Зеленскому предоставить соответствующее разрешение. Хегсет уже одобрил сделку, однако ее передали на дополнительное рассмотрение заместителю министра обороны США по закупкам Майклу Даффи. Причины такого решения неизвестны.

Ранее Зеленский сообщал, что в течение 2026 года Украина получала от США в среднем 12 ракет для Patriot в месяц, тогда как россия ежемесячно выпускает около 150 баллистических ракет.

Украинский президент также просил Трампа предоставить «зимний пакет» из 300 ракет-перехватчиков для Patriot, однако тот отказал, сославшись на ограниченные мировые запасы. Дефицит этих ракет обострился из-за войны США с Ираном.

Как пишет FT, задержки поставок ракет усилили обеспокоенность Киева относительно того, что администрация Трампа может использовать военную помощь как инструмент давления на Украину для скорейшего достижения мирного соглашения.

Украинские чиновники рассматривают задержку передачи ракет вместе с недавними ограничениями скорости работы спутниковой сети Starshield как возможные скоординированные действия Вашингтона, направленные на ослабление переговорных позиций Киева и побуждение Украины к территориальным и другим уступкам россии.

Напомним, ранее сообщалось, что процесс передачи Украине лицензии на производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot задерживается в Пентагоне. Несмотря на предварительное согласование вопроса на уровне руководства США, необходимые документы до сих пор не оформлены.

СМИ также писали о том, что производство зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot замедлилось из-за нехватки критически важного материала из Европы, который используют в ракетных двигателях.

А президент Владимир Зеленский во время заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе призвал партнеров передать Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и IRIS-T, а также заявил, что Силам обороны нужны еще 40 истребителей F-16.

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