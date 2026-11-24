В результате российской атаки на город Запорожье ночью 24 ноября погибли по меньшей мере двое мирных жителей. Количество раненых возросло до 22 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает и.о. руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По состоянию на 05:57 известно о двух жертвах российского обстрела. На месте удара работают экстренные службы и продолжается поисково-спасательная операция.

«Двое людей погибли, еще 22 получили ранения. Среди раненых – двое детей в возрасте 6 и 16 лет. Всем травмированным оказывают медицинскую помощь», – говорится в заявлении чиновника.

Ранее Семикин сообщал о том, что есть информация о людях, заблокированных под завалами жилых домов.

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