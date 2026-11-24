Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что не будет принимать решение о повторном присоединении Соединенного Королевства к Евросоюзу без проведения нового референдума, дав обещание напрямую посоветоваться с общественностью.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Бернема во время заседания британского парламента.

27 октября 2026, 15:38 Великобритания обсуждает с ЕС возвращение свободного передвижения людей Лондон и Брюссель рассматривают несколько сценариев, которые позволят вернуть свободу передвижения людей. Первые наработки озвучат в ноябре.

Как отмечается, премьер впервые четко сигнализировал о необходимости повторного голосования относительно отношений Соединенного Королевства и ЕС, поскольку в 2016 году британцы высказались против членства в блоке, что запустило процедуру Brexit.

Бернем заявил депутатам, что будет придерживаться «прагматичного подхода» к будущим отношениям Великобритании с ЕС и что на Даунинг-стрит нет «фиксированного мнения» и «фиксированного конечного пункта», несмотря на слова премьера, что он лично предпочел бы повторное вступление.

«Я действительно считаю важным снова сказат, что мир изменился и продолжит меняться, и нам нужно проверять любые варианты на соответствие этой реальности. Но, на мой взгляд, мы всегда должны быть прагматичными и выбирать тот вариант, который обеспечит наилучшую сделку для Британии», – сказал он.

Бернем раскритиковал своих предшественников на посту из числа консерваторов Риши Сунака, Терезу Мэй и Дэвида Кэмерона, которые настаивают на отказе от обсуждения воссоединения с Евросоюзом. По словам премьера, они «застряли в прошлом», а также оставили страну с плохой сделкой после Брекзита.

«Я не уверен, что это те люди, к которым я буду прислушиваться в этом вопросе, потому что они оставили Британию с плохой сделкой по Brexit. Они застряли в прошлом, потому что не могут признать, насколько плохую сделку они заключили», – сказал он журналистам.

При этом сообщается, что в британском правительстве есть определенные опасения относительно роста популярности правых популистских партий, которые могут изменить расчеты Даунинг-стрит, на фоне того, что в следующем году в четырех крупных странах ЕС, включая Францию, состоятся выборы.

«Если посмотреть на следующий год, политика Европы может значительно измениться. Я думаю, нам нужно переходить к дальнейшему рассмотрению вариантов, учитывая все эти факторы. Нам, очевидно, придется наблюдать за тем, как меняется жизнь», – сказал премьер.

В то же время, по словам Бернема, повторный референдум по ЕС может состояться не ранее следующих всеобщих выборов в парламент, ведь действующая программа лейбористов, с которой они взяли большинство в Палате общин, не содержит пункта о повторном вступлении в Евросоюз.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Великобритания обсуждает с Евросоюзом возможность частичного восстановления свободы передвижения людей. Бернем подчеркивал, что существенные изменения у отношениях с ЕС потребуют мандата избирателей.

Ранее Бернем допустил возможность возвращения Великобритании в Евросоюз после следующих парламентских выборов, которые должны состояться в 2029 году.

Как известно, Бернем поддерживает идею возвращения страны в Европейский Союз. За данным СМИ, глава правительства убежден, что такая позиция соответствует общественным настроениям.

Стоит отметить, что референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года: за Brexit проголосовали 51,9%, против – 48,1%. Страна покинула Евросоюз в ночь на 1 февраля 2020 года, а переходный период, когда на Британию продолжали распространяться европейские правила, завершился 1 января 2021-го. В декабре 2020 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве, которое закрепило зону свободной торговли без квот и тарифов и безвизовые поездки до 90 дней.

Кроме этого, премьер-министр Бернем также заявлял, что россия вмешивалась в референдум относительно выхода страны из Европейского Союза в 2016 году. Он предупредил о возможных попытках влияния на политические процессы во Франции и Германии.

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