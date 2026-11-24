Армия российской федерации утром 24 ноября атаковала гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры Винницы. Есть разрушения и раненые.

Об этом сообщили Винницкий городской голова Сергей Моргунов и начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

В результате российской атаки повреждены предприятие, две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и прилегающие здания.

Также сообщается о четырех раненых.

«Пострадали четверо мужчин. Все получили травмы легкой степени тяжести. Троим оказали медицинскую помощь на месте, одного госпитализировали», – отметила начальница Винницкой ОВА Заболотная.

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.

График и схема движения электротранспорта временно изменены.

«Троллейбусы № 1, 4 и 7 курсируют через разворот возле Гроша. До ул. Луговой запустили автобусы и троллейбусы с автономным ходом», – сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Напомним, в Дымере на Киевщине возросло количество жертв российской атаки 22 ноября. В больнице скончалась 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов разрушенной многоэтажки.

Также в ночь на вторник, 24 ноября, российские оккупанты нанесли новые удары по жилым многоэтажкам и частным домам в Запорожье. По последним данным количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 40 человек. Среди них – четверо детей.

Кроме этого, количество пострадавших в результате воздушной атаки армии рф 23 ноября на Киев возросло до пяти челове

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