В Министерстве национальной обороны Польши предполагают, что российский беспилотник, который в ночь на 24 ноября нарушил воздушное пространство страны во время атаки на Украину, сделал это намеренно. Польские военные не стали сбивать дрон из-за риска нанесения вреда гражданскому населению.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире Radio RMF24.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, российский беспилотник залетел в воздушное пространство страны в районе Дорогуска. Разрешение на уничтожение воздушной цели было предоставлено, однако военные решили не сбивать ее.

Залевский отметил, что беспилотник находился над территорией Польши непродолжительное время, а военные отслеживали его полет с самого начала.

«Трудно представить, что это была случайность. Мы предполагаем, что это было намеренное действие», – подчеркнул заместитель министра.

По информации источников Польского агентства прессы, беспилотник был оснащен оборудованием для наблюдения, в частности камерами, и, вероятно, выполнял разведывательное задание.

В то же время Залевский подчеркнул, что польская сторона рассматривает беспилотники такого типа как ударные. В настоящее время неизвестно, был ли дрон вооружен или использовался как приманка.

«Все, что залетает в польское воздушное пространство, мы рассматриваем как угрозу», – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

Кроме того, 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось впоследствии, это были российские крылатые ракеты Х-101 – их обломки нашли на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после этого пригрозил рф дипломатической реакцией из-за нарушения воздушного пространства Польши.

В частности, в Польше объяснили, почему не сбивали российские воздушные цели, которые залетели в страну.

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