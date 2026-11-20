В Вооруженных силах Польши заявили о вероятном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом 20 ноября во время массированной атаки армии российской федерации на Украину.

Оперативное командование страны в настоящее время проводит проверки по факту пересечения границы «неидентифицированными летательными объектами», сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

«В связи с подозрением на нарушение воздушного пространства Республики Польша, которое могло произойти сегодня утром, были приняты меры для проверки инцидента. На место возможного столкновения объекта направлена наземная поисково-спасательная группа из состава Войск территориальной обороны», – сообщило Оперативное командование.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

Также в польских ВС отметили, что в настоящее время военные операции в воздушном пространстве прекратились. А система противовоздушной обороны вернулась к стандартной оперативной деятельности.

Тем временем в социальных сетях очевидцы сообщили о взрыве. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи города Хмелек, расположенного примерно в 46 км от украинской границы.

По информации, которая распространяется в сети, камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв вблизи польского города Хмелек. Официального подтверждения обстоятельств инцидента пока нет. Также неизвестно, связан ли он с российской атакой на Украину.

Однако еще ночью Правительственный центр безопасности объявил воздушную угрозу для Люблинского и Подкарпатского воеводств. Из-за угрозы аэропорт в Жешуве приостанавливал работу.

Напомним, 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

Также ночью российские войска атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Известно о четырех пострадавших.

А утром войска рф осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о 10 раненых в городе и области. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

В Киеве в результате атаки рф перебои с водой. Из-за атаки рф получили повреждения объекты «Киевводоканала».

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