Во время массированной российской атаки по Украине 20 ноября три воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. Однако польские военные не открывали по ним огонь, потому что для этого не было необходимых предпосылок.

Об этом заявил оперативный командующий видами Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак, передает польское издание PAP.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

По словам Новака, на радиолокационных изображениях сложно точно определить тип воздушной цели. В то же время все три объекта двигались со скоростью более 800 км/ч.

«Той ночью вооружение не применялось, ведь не были выполнены все условия для применения системы вооружения», – сказал он во время пресс-конференции.

Польские военные предполагают, что воздушными целями, которые залетели в страну, могли быть крылатые ракеты Х-101 или реактивные дроны «Герань-5».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который также присутствовал на пресс-конференции, уточнил, что российские цели находились в воздушном пространстве страны всего несколько минут.

«Расстояние от места, где мы обнаружили ракету Х-101, до границы составляет около 50 км. Это примерно три минуты», – пояснил он.

Напомним, утром 20 ноября польские военные сообщили, что во время массированного обстрела Украины воздушное пространство страны мог нарушить неизвестный объект.

Уже через несколько часов эту информацию уточнил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подтвердил, что во время той же российской атаки на польской территории упали две крылатые ракеты и реактивный беспилотник типа «шахед».

Сам обстрел Украины в ночь на 20 ноября президент Владимир Зеленский назвал одним из самых масштабных. По его словам, россияне запускали ракеты волнами с интервалом в 20–30 минут, намеренно мешая спасателям ликвидировать последствия предыдущих попаданий.

В то же время президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент с падением российских ракет и дрона в Польше, предположил, что их залет на территорию соседнего государства был случайным.

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