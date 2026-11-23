В Польше обнаружили обломки трёх российских крылатых ракет Х-101 на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств. По предварительным данным, все ракеты были изготовлены в четвёртом квартале 2026 года на заводе в россии.

Об этом сообщила пресс-служба Люблинской прокуратуры.

22 ноября 2026, 09:58 НАТО проведет экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши Польша рассчитывает на усиление поддержки союзников после инцидента с российскими ракетами. На заседании НАТО в Брюсселе обсудят новые меры по защите польского воздушного пространства.

По информации ведомства, военные прокуроры совместно с представителями Военной жандармерии провели осмотр мест падения неизвестных летательных объектов в трёх населённых пунктах Польши.

В результате предварительного расследования установлено, что 3во всех трёх местах обнаружили обломки российских крылатых ракет Х-101.

Речь идёт о таких населённых пунктах:

Новый Липовец в Билгорайском повете Люблинского воеводства;

Рудник в Нижанском повете Подкарпатского воеводства;

Молодыч в Ярославском повете Подкарпатского воеводства.

По предварительным выводам специалистов по военной технике и вооружению, все три ракеты изготовили в четвёртом квартале 2026 года на предприятии в городе Дубна Московской области рф.

В прокуратуре отметили, что в Новом Липовце и Руднике осмотр мест падения ракет и сбор доказательств уже завершили. В то же время в Молодыче следственные действия пришлось приостановить из-за особенностей местности и наступления темноты. Их планируют возобновить утром 23 ноября. В течение ночи территория будет оставаться под охраной правоохранителей.

Все найденные фрагменты ракет и собранные криминалистические доказательства передадут экспертам для дальнейших исследований. В прокуратуре подчеркнули, что о новых результатах расследования сообщат дополнительно.

Напомним, 20 ноября «неизвестные объекты» армии нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польшу залетели две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед». В частности, одна из ракет была российской Х-101.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит россии «крайнее недовольство» из-за нарушения польского воздушного пространства.

Также как известно, в понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Североатлантического совета. Союзники обсудят нарушение воздушного пространства Польши российскими ракетами и возможности усиления обороны страны.

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