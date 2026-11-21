Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит россии «крайнее недовольство» из-за нарушения польского воздушного пространства. В то же время страна ожидает окончательного подтверждения того, что воздушные объекты, упавшие на ее территории 20 ноября, принадлежат россии.

Об этом Сикорский сказал в комментарии журналистам, сообщает TVN24.

20 ноября 2026, 18:20 Трамп заявил, что путин «случайно» атаковал Польшу: Варшава ответила Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не считает прилет двух ракет и реактивного дрона россии в ночь на 20 ноября случайностью.

По словам министра, Польша сейчас ждет подтверждения неоспоримых фактов относительно происхождения объектов.

«Польское воздушное пространство и воздушное пространство НАТО – это одно и то же. Конечно, мы выразим российской стороне наше крайнее недовольство. Ждем подтверждения неоспоримых фактов», – заявил Сикорский.

Он добавил, что инцидент также будут обсуждать в Брюсселе – как на военном, так и на политическом уровне.

Глава польского МИД напомнил, что российские провокации и диверсии фиксируют не только в Польше. По его словам, подобные случаи происходят также в Германии, Дании и странах Балтии, а российские беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.

«Это война и государственный терроризм, что совершенно не соответствует тому, что путин говорит президенту Соединенных Штатов», – подчеркнул дипломат.

Напомним, 20 ноября «неизвестные объекты» армии нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польшу залетели две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед». В частности, одна из ракет была российской Х-101.

Также сообщалось, что шведский пилот истребителя Gripen получил разрешение НАТО на уничтожение российской ракеты, которая, вероятно, залетела в воздушное пространство Польши. Однако летчик не открыл огонь из-за сложных погодных условий, помешавших идентифицировать цель.

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