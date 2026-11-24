В ночь на 24 ноября Польша задействовала силы противовоздушной обороны из-за вражеской атаки на Украину. Российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши.

Об этом Оперативное командование Вооруженных сил Польши и Правительственный центр безопасности сообщили на страницах в соцсети Х.

23 ноября 2026, 15:40 Ракеты вдоль границы: как НАТО может ответить на пролеты из россии Политолог Владимир Воля объяснил, почему НАТО не перехватило российские ракеты над Польшей, была ли это провокация Кремля и насколько вероятно прямое столкновение россии с Альянсом.

«В связи с ударами российской федерации по объектам на территории Украины, нанесенными с применением средств воздушного нападения, были задействованы соответствующие силы и средства системы противовоздушной обороны Польши», – написали военные.

Польское командование отметило, что соответствующие меры носят упреждающий характер и направлены на защиту воздушного пространства страны, в частности, в районах, граничащих с зонами под угрозой. Уточняется, что военные постоянно отслеживают ситуацию, а силы и средства ПВО находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию.

При этом в Польше не сообщили, поднимали ли в небо истребители на фоне ночной российской атаки на Украину.

По данным Правительственного центра безопасности, жителям востока Люблинского воеводства рекомендовали найти безопасное место и ожидать дальнейших сообщений. Также украинские мониторинговые каналы писали, что российский беспилотник залетел на территорию Польши и летал в районе города Хелм, а затем вернулся обратно в Украину.

В Оперативном командовании подтвердили, что российский беспилотник ненадолго залетел в воздушное пространство Польши. Сообщается, что военные радары отслеживали объект на всем маршруте полета, а на его сбитие выдали разрешение.

Однако, как уточнили польские военные, впоследствии беспилотник сменил курс и полетел на восток в сторону Украины.

«Было принято решение воздержаться от применения вооружения в связи с имеющимся риском причинения ущерба», – пояснили в Оперативном командовании, добавив, что военные учли возможную угрозу для гражданских и последствия сбития.

Напомним, 20 ноября три объекта нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину. Как выяснилось позже, это были российские крылатые ракеты Х-101 – их обломки нашли на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Глава польского МИД Радослав Сикорский после этого пригрозил рф дипломатической реакцией из-за нарушения воздушного пространства Польши.

В частности, в Польше объяснили, почему не сбивали российские воздушные цели, залетевшие в страну.

Также сообщалось, что НАТО усилило защиту воздушного пространства Польши после инцидента с ракетами рф.

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