Российские войска утром 24 ноября ударили БПЛА по железнодорожной станции Коростень на Житомирщине. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Как отметили в компании, на момент удара возле вокзала находился электропоезд. В то же время мониторинговый центр «Укрзализныци» предупредил об угрозе, а бригада электропоезда объявила о повышенной опасности. Была объявлена эвакуация.

2 ноября 2026, 11:14 Эвакуация из поездов во время воздушной тревоги: как пассажирам уберечься от обстрелов и что должна изменить «Укрзализныця» Транспортный эксперт Александр Красноштан объяснил правила безопасности для пассажиров и необходимость модульных укрытий на железнодорожных остановках.

«Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь есть большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал», – уточнили в компании.

Также Укрзализныця призвала четко и быстро соблюдать инструкции железнодорожников и объявления, которые звучат после объявления повышенной опасности.

«Это спасает жизни. Оставаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, – значит подвергать себя смертельной опасности. Соблюдайте инструкции и путешествуйте безопасно!», – подчеркнули в УЗ.

Напомним, российские войска в конце октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара тогда погибли 13 человек, по меньшей мере десять получили ранения.

На следующий день после атаки россияне нанесли новые удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. В результате атаки на территории вокзала возник пожар, был ранен человек.

А в субботу, 21 ноября, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Овручской громаде на Житомирщине. В результате удара пострадал один человек.

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