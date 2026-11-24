Верховный суд назначил повторное апелляционное рассмотрение жалоб на приговор, которым бывшего заместителя директора финансово-экономического департамента ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация» Анатолия Завадского приговорили к 10 годам заключения.

Такое решение 12 ноября принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным Завадского и назначил ему наказанием 10 лет лишения свободы с конфискацией его имущества. Также суд частично удовлетворил иск ГПЗКУ к обвиняемому на сумму более 45 млн грн. Кроме того, приговором суда Завадского отправили под стражу.

Позже Апелляционная палата ВАКС уменьшила наказание до 8 лет и освободила Завадского из-под стражи, поскольку тот уже отбыл свой срок во время предварительного заключения. Сам обвиняемый и его защитник, а также прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали кассационные жалобы на приговор,

«Кассационные жалобы прокурора, осужденного (Завадского – ред.) и его защитника удовлетворить частично. Постановление АП ВАКС от 9 сентября 2025 года в отношении (Завадского – ред.) отменить и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции», – говорится в решении.

Напомним, по версии обвинения, Завадский в течение июля–октября 2014 года организовал подготовку и заключение внешнеэкономических контрактов о продаже сельскохозяйственной продукции иностранным субъектам хозяйствования. За данную «услугу» он планировал получить неправомерную выгоду в размере более 660 тысяч долларов.

Из-за заключенных контрактов государственной компании нанесены убытки на сумму более 1,6 млрд грн: в виде неоплаты проданной ГПЗКУ сельскохозяйственной продукции в размере более 1,55 млрд грн и вследствие занижения цены товара по контрактам на сумму более 45 млн грн.

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