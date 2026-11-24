В американском городе Колумбус (штат Огайо) во время часа пик произошло масштабное ДТП с участием двух общественных автобусов и легкового автомобиля, в результате которого погибли двое водителей, а еще девять пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

12 ноября 2026, 16:36 Более 30 тысяч жертв и около 300 тысяч травмированных: статистика по ДТП за последнее десятилетие В Украине с 2017 по третий квартал 2026 года произошло более 240 тысяч ДТП с погибшими и травмированными. Пдробнее о ежегодном количестве жертв – на инфографике «Слово и дело».

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 23 ноября, около 8:00 на северной стороне города. По данным правоохранителей, один из автобусов Центрального транспортного управления Огайо (COTA) по неустановленным причинам пересек двойную сплошную желтую линию и совершил лобовое столкновение с другим автобусом.

При этом после столкновения в один из автобусов врезалось третье транспортное средство.

Как сообщается, водитель одного из автобусов погиб на месте аварии, другого госпитализировали в критическом состоянии, однако впоследствии он скончался в больнице.

Девятерых других пострадавших из числа пассажиров автобусов и легковушки доставили в местные больницы – их состояние оценивается как стабильное, а полученные травмы не угрожают жизни. Также уточняется, что среди пешеходов нет пострадавших в результате ДТП.

По информации транспортного управления, погибшими являются 53-летний Ричард Терри и 60-летний Пол Коупленд, которые работали в системе COTA на протяжении многих лет (с 2012 и 2008 годов соответственно).

Напомним, 10 ноября на автомагистрали «Тракия» вблизи болгарской Зимницы произошло масштабное ДТП с участием 86 транспортных средств. По последним данным, погибли 12 человек, еще 46 – получили ранения.

А ранее в Хорватии в результате аварии пассажирского автобуса погибли два человека, еще 33 пострадали. Один из пассажиров утверждает, что водитель уснул за рулем незадолго до ДТП.

Как известно, перед этим в Италии произошла масштабная авария с участием туристического автобуса, фургона и нескольких автомобилей. В результате столкновения погибли шесть человек, еще 34 пострадали.

Также «Слово и дело» анализировало, в каких областях Украины ДТП случались чаще всего. Также на нашей инфографике – дорожно-транспортные происшествия с участием народных депутатов IX созыва с 2021-го по 2026 год.

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