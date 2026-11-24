Кабмин принял решение принять дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах после российских ударов. В частности, местные власти должны подготовить графики нагрузки на сети и схемы подвоза воды.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Сергея Корецкого.

9 октября 2026, 17:46 Планы стойкости и зимняя поддержка: как власть обещает подготовить Украину к самой тяжелой военной зиме Украине прогнозируют самую тяжелую зиму за время полномасштабной войны. «Слово и дело» исследовало, как президент Зеленский, правительство Корецкого и нардепы обещают подготовить страну к ней.

«Сегодня правительство приняло несколько решений, часть из которых не раскрываем из соображений безопасности. Их цель – минимизировать, там где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. Прежде всего это касается критически важных социальных объектов», – написал он.

По словам премьера, местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы уменьшить нагрузку на канализацию в пиковые часы. При этом больницы и другие критические объекты должны работать бесперебойно.

Как отмечается, в случае существенных разрушений, вызванных вражескими ударами, необходимо обеспечить оперативное информирование людей и подготовить схемы подвоза питьевой и технической воды на случай временных ограничений.

«Также есть поручение ускорить и усовершенствовать установку резервного питания на критических элементах систем в каждом городе и укомплектовать их дополнительным оборудованием и спецтехникой», – указал Корецкий.

Глава правительства добавил, что все регионы и Киев должны отчитаться о подготовке, а координировать работу будет Мининфраструктуры.

Как известно, в Киеве в результате массированной комбинированной атаки армии рф в ночь на 20 ноября начались проблемы с водоснабжением.

Напомним, в Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения.

По результатам исследования, в Киеве за первые десять дней ноября жители более 50 тысяч раз пожаловались на отсутствие электроэнергии, отопления и водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на отключение света выросло в 16 раз, а на отсутствие воды – в 5,6 раза.

Также недавно сообщалось, что в Украине рассматривают возможность прекращения начисления коммунальных платежей в случаях, когда из-за российских атак и повреждения инфраструктуры граждане длительное время не будут получать отопление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.