Германия больше не может поставлять Украине системы Patriot – Писториус

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Германия сейчас не может передавать Украине дополнительные системы ПВО Patriot, поскольку это создаст пробелы в обороноспособности самой страны.
Getty Images

Германия на данный момент исчерпала возможности по дальнейшим поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам главы немецкого Минобороны, Берлин уже передал Киеву несколько комплексов Patriot вместе с ракетами к ним. В то же время новые поставки сейчас исключены.

«Все, что мы передадим сейчас, пока не будет компенсировано. Это создаст пробелы в наших оборонных возможностях, за которые мы не можем нести ответственность... На данном этапе мы не можем сделать больше», – подчеркнул Писториус.

Он добавил, что теперь другие государства должны активнее присоединяться к усилению противовоздушной обороны Украины и защите от российских атак. По словам министра, этот вопрос станет одним из ключевых во время следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, запланированного на середину ноября.

Писториус также выразил уверенность, что россия не сможет изменить ход войны в свою пользу, несмотря на авиаудары, которым Украина будет подвергаться зимой.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил с ним возможность ускорения поставок ракет PAC-2 для американских систем ПВО Patriot.

Тем временем стало известно, что Украина начнет получать 500 одобренных США ракет для Patriot не ранее четвертого квартала 2030 года.

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