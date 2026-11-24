Греция прорабатывает пилотный маршрут для экспорта украинского зерна на мировые рынки через порт Александруполис, который должен стать альтернативой черноморским портам. Первую партию продукции могут доставить в Грецию по железной дороге.

Об этом сообщает местное издание To Vima.

3 ноября 2026, 14:00 Сколько кукурузы, пшеницы, сои и других зерновых экспортировала Украина до и во время вторжения Как изменились объемы экспорта зерновых Украиной и стоимость проданного с 2019 по 2026 год – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, соответствующую тему обсудили еще в сентябре на Салоникской международной ярмарке, где министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас встретился с украинским заместителем министра Артемом Рыбченко.

При этом идею транспортного сообщения между Александруполисом и Одессой через болгарскую Варну и румынскую Констанцу предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в июне 2025 года во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

«План предусматривает разработку двустороннего мультимодального грузового маршрута между Грецией и Украиной, центральным звеном которого станет порт Александруполис», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, соответствующий проект при условии надлежащей подготовки имеет серьезные шансы на успех. Афины рассчитывают использовать выгодное географическое расположение этого порта, а также порта Салоники. Проект должен усилить роль Греции в трансъевропейских транспортных коридорах, соединяющих Северную и Восточную Европу с Эгейским и Средиземным морями.

Кроме того, уточняется, что Греция надеется внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины.

«Поэтому ей необходимо грамотно и заблаговременно разыграть свои геополитические и геоекономические карты, связанные с развитием транспортного сообщения», – пишет издание.

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Отмечается, что развитие альтернативного маршрута стало особенно актуальным из-за значительных российских атак на черноморские порты Украины и снижения уровня воды в Дунае вследствие засухи, что затрудняет транспортировку крупных партий украинского зерна. В частности, эти факторы особенно бьют по экспорту кукурузы еще с середины ноября.

Ожидается, что пробную партию груза могут перевезти по железной дороге с участием греческих компаний Hellenic Train и GFR Hellas. При этом для рентабельности маршрута нужны грузы в обоих направлениях.

По оценкам обоих чиновников, железнодорожная инфраструктура должна обеспечивать движение с юга на север двух-трех грузовых поездов в сутки. Перевозки может осложнить запланированное с апреля по декабрь 2027 года закрытие моста через Дунай между болгарским городом Русе и румынским Джурджу.

«Что касается автоперевозок, которые являются более дорогими, то действующая нормативно-правовая база позволяет греческим и украинским перевозчикам осуществлять двусторонние рейсы без транзитных разрешений. В то же время внутренние перевозки в пределах Греции могут выполнять только греческие компании», – говорится в материале издания.

Как известно, по данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, по состоянию на октябрь 2026 года, в результате атак на крупнейшие морские порты Украины и суда в регионе объемы экспорта аграрной продукции сократились примерно вдвое.

В сентябре Украина експортировала 2,4 млн тонн сельскохозяйственной продукції – это лишь 46% от потенциально возможного объема.

Напомним, у октябре сообщалось, что Киев ведет переговори з Турцией, Єгиптом и Индией относительно возобновления гражданского судоходства в Черном море после остановки экспорта зерна из-за ударов рф.

Также Украина, Великобритания и Латвия договорились отслеживать похищенное россией украинское зерно за допомогою химического анализа.

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