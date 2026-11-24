В ночь на вторник, 24 ноября, российские оккупанты нанесли новые удары по жилым многоэтажкам и частным домам в Запорожье, в результате чего по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Об этом сообщает и.о. руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Около 05:00 чиновник заявил, что враг нанес новые удары по жилому району города. В результате атаки был разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка.

«Повреждены многоэтажные и частные дома, автомобили, объект транспортной инфраструктуры. Есть информация о заблокированных людях. Спасатели проводят поисково-спасательные работы», – говорится в заявлении.

По состоянию на 05:15 известно о по меньшей мере 11 раненых в результате ночной атаки на Запорожье. Среди пострадавших есть тяжелораненый человек.

«Одна из пострадавших – женщина – в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная и черепно-мозговая травмы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», – написал Семикин.

Как известно, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара трое людей погибли, еще один – получил ранения.

Напомним, уже вечером 23 ноября российская оккупационная армия нанесла авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего семеро людей получили ранения.

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