В понедельник вечером, 23 ноября, российская оккупационная армия нанесла авиаудар по жилому району Запорожья, в результате чего семь человек получили ранения.

Об этом сообщают и.о. руководителя Запорожской ОВА Михаил Семикин и пресс-служба ГСЧС.

«Россияне ударили по дачному кооперативу в Космическом районе Запорожья. В результате атаки повреждена хозяйственная постройка, возник пожар», – говорится в сообщении.

При этом Семикин не уточнил, какой именно авиабомбой враг нанес удар. По состоянию на 21:53 известно о семи пострадавших в результате атаки на Запорожье.

Позже в ГСЧС уточнили первые последствия российского удара. Как отмечается, одна из авиабомб попала рядом с девятиэтажкой.

«В результате обстрела повреждены более 30 автомобилей на территории гаражного кооператива. По другому адресу удар пришелся по садовому обществу – вспыхнула кровля дома», – заявили спасатели.

Как известно, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара три человека погибли, еще один – получил ранения.

Напомним, также в поселке Дымер Киевской области завершили аварийно-спасательные работы после удара российского беспилотника, в результате которого погибли 11 человек, в частности ребенок.

Кроме этого, количество пострадавших в результате сегодняшней воздушной атаки российской армии на Киев возросло до пяти человек.

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