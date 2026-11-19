Производство зенитных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot замедлилось из-за нехватки критически важного материала из Европы, который используют в ракетных двигателях.

Эти задержки напрямую влияют на критически важные поставки вооружения для Украины, сообщает издание «The Wall Street Journal».

Речь идет о карбонизированном вискозном шелке – специальном термостойком материале, которым выстилают сопла твердотопливных ракетных двигателей. Во время полета ракеты слои этой ткани постепенно выгорают, защищая конструкцию от сверхвысоких температур.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

На сегодняшний день для ракет PAC-3 сертифицирован только один материал этого типа – Raycarb. Его изготовление завязано на сложной трансатлантической цепочке. Сырьевые волокна производят в Чехии. Затем во Франции их сплетают в ткань, после чего ее карбонизирует компания ArianeGroup вблизи Бордо. Далее полуфабрикат отправляют в США (компании Park Aerospace в Канзасе), где материал пропитывают специальной смолой.

По данным WSJ, производственные мощности во Франции сейчас ограничены. Наращивание выпуска американских перехватчиков Patriot заставит ArianeGroup сократить поставки этого сырья другим приоритетным заказчикам, среди которых – Вооруженные силы Франции.

Чтобы решить проблему, ArianeGroup инвестировала в запуск новой производственной линии, однако она заработает не раньше 2028 года, а ее мощностей все равно не хватит для покрытия всего спроса. Кроме того, заключено предварительное соглашение о строительстве профильного завода непосредственно в США, однако его открытие ожидается как минимум в 2030 году.

Эти задержки влияют, в том числе, и на критически важные поставки для Украины.

Напомним, ранее в Германии заявили, что на данный момент исчерпали возможности по дальнейшим поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Также стало известно, что Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot не ранее 2030 года из-за проблемы нехватки перехватчиков.

А ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. После чего президент Владимир Зеленский призвал США ускорить поставки Украине перехватчиков.

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