Апелляционная палата ВАКС приняла решение передать в управление АРМА 150 млн грн залога, внесённого за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Происхождение этих средств вызвало сомнения у следствия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

4 ноября 2026, 09:55 НАБУ и САП завершили следствие по делу «Мидас» Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро объявили о завершении расследования по делу Мидас.

Отмечается, что Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и постановила передать 150 млн грн залога в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Решение приняла коллегия судей в составе Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Чорненькой.

Как известно, ранее следственный судья ВАКС наложил арест на эти средства с целью их возможной конфискации, однако отказал в передаче залога в АРМА.

Защита Галущенко настаивала на отмене ареста. Адвокат утверждал, что апелляционное производство вообще не должны были открывать, поскольку на стадии досудебного расследования такое решение не подлежит обжалованию.

Кроме того, сторона защиты заявляла, что необходимость защиты средств от инфляции не может преобладать над правами человека.

В то же время прокурор САП сообщил, что, по материалам негласных следственных действий, перед внесением залога деньги перевели из наличной в безналичную форму. Это может свидетельствовать о сомнительном происхождении средств. Таким образом, 150 млн грн залога будут оставаться под контролем государства до вынесения приговора по делу.

Напомним, ранее суд избрал бывшему министру энергетики Герману Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 млн грн. Впоследствии всю сумму внесли.

Галущенко подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в энергетической отрасли, отмывании средств и участии в преступной организации. Экс-министра разоблачили в рамках операции «Мидас», расследование которой уже завершено. За день до объявления подозрения Галущенко задержали при попытке выехать из Украины.

В конце октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра энергетики Германа Галущенко. В то же время экс-министру разрешили снять электронный браслет.

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