Высший антикоррупционный суд продлил до 5 января 2027 года срок действия обязанностей, возложенных на работника Службы безопасности Украины Игоря Слыша. НАБУ и САП его подозревают в организации схемы незаконного бронирования военнообязанных от мобилизации.

Такое решение 5 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд отпустил под 5 млн грн залога работника СБУ Игоря Слыша. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Слыша – ред.), на основании ч. 5 ст. 194 УПК Украины. Определить срок действия обязанностей, возложенных судом на подозреваемого, до 5 января 2027 года включительно», – говорится в решении.

Также суд продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на фигуранта дела Дмитрия Мельника. У него такой же перечень обязательств, но разрешено передвигаться между Киевом, Киевской, Житомирской и Кировоградской областями.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему незаконного бронирования военнообязанных. По данным следствия, сотрудник СБУ привлек к схеме пособника и директора предприятия, имевшего статус критически важного. Военнообязанных после получения неправомерной выгоды фиктивно трудоустраивали на предприятии и оформляли им бронирование. При этом фактически они не работали, а начисленную им зарплату должны были возвращать участникам схемы на определенные банковские счета.

НАБУ задокументировало несколько эпизодов незаконного бронирования. Общая сумма неправомерной выгоды составила почти 1 млн грн. В одном из случаев деньги передали в виде криптовалюты. Сотруднику СБУ дополнительно инкриминирована легализация более 18,4 млн грн, которые он использовал для приобретения и оформления недвижимости и автомобиля (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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