Апелляционная палата увеличила размер залога жене фигуранта дела «Мидас» Фурсенко

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога до 25 млн грн, определенного жене сотрудника бэк-офиса АО «НАЭК «Энергоатом» Александре Фурсенко.

Такое решение 5 ноября приняла коллегия судей АП ВАКС.

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

«Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы стороны защиты и обвинения на постановление следственного судьи ВАКС от 16.10.2026 об применении к жене одного из подозреваемых по делу НАЭК «Энергоатом» меры пресечения в виде 10 млн грн залога», – говорится в заявлении.

Как отмечается, коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката и частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, увеличив размер залога, определенного как альтернатива Фурсенко, до 25 млн грн.

«В остальной части постановление следственного судьи ВАКС оставлено без изменений, а апелляционная жалоба прокурора без удовлетворения. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит», – сообщили в АП ВАКС.

Напомним, 12 ноября 2025 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу Игоря Фурсенко, который, по версии НАБУ и САП, являлся сотрудником бэк-офиса АО «НАЭК «Энергоатом» по делу бизнесмена Тимура Миндича об откатах. Позже за Фурсенко внесли залог в размере 95 миллионов гривен, после чего он покинул следственный изолятор.

Как известно, Специальная антикоррупционная прокуратура объявила о завершении досудебного расследования по коррупционному делу «Мидас».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тимуру Миндичу, Александру Цукерману и еще пяти лицам. По версии следствия, Миндич и Цукерман создали преступную организацию, построившую схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему привлекли, в частности, бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.

Также мы информировали, что весной суд продлил срок содержания под стражей фигуранту коррупционного дела «Мидас» Игорю Миронюку, однако при этом уменьшил размер залога со 126 до 100 миллионов гривен.

А в октябре Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра энергетики Германа Галущенко. В то же время экс-министру разрешили снять электронный браслет.

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