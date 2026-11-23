В Индонезии вследствие масштабного пожара на кондитерской фабрике погибли по меньшей мере 24 человека. Еще около 30 человек считаются пропавшими без вести, спасатели продолжают поисковую операцию среди обгоревших руин предприятия.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар вспыхнул вечером субботы, 21 ноября, в одном из корпусов кондитерской фабрики PT Fonusa Agung Mulia в городе Чиканде провинции Бантен.

Советник президента Индонезии по трудовым вопросам Саид Икбал подтвердил гибель 24 человек. По его словам, предварительной причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кондиционере. В то же время официальное расследование причин пожара еще продолжается.

Чиновник также сообщил, что власти проверяют соблюдение правил безопасности на предприятии. Для дачи пояснений планируют вызвать генерального директора фабрики.

По словам руководителя предприятия Стивена Эрвина Виджаи, во время субботней смены на территории фабричного комплекса находились около 300 работников. По состоянию на понедельник, 23 ноября, спасатели продолжают поиски примерно 30 человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Руководитель поисково-спасательной службы провинции Бантен Аль Амрад сообщил, что 29 человек находятся в безопасности, пятерых из них госпитализировали.

Поисковую операцию осложняют очаги тления и неустойчивые конструкции поврежденного здания, которые представляют опасность для спасателей.

Из-за чрезвычайно высокой температуры пожара опознать погибших по внешним признакам невозможно. Полиция собирает образцы ДНК у родственников для идентификации тел. Этот процесс может занять несколько недель.

Фабрика принадлежит компании United Family Food, которая производит популярные в Индонезии сладости Milkita и лапшу быстрого приготовления Lemonilo. Всего в компании работают около 5 тысяч человек.

Напомним, недавно в турецкой провинции Измир вследствие взрыва на металлургическом заводе погибли по меньшей мере шесть человек, еще 14 получили ранения. Сейчас под завалами на месте инцидента ищут еще десяток человек.

Также ранее в Испании на заводе по производству боеприпасов «Эль-Фарге» утром 30 октября произошел взрыв. Вследствие инцидента пострадали трое работников, которые получили незначительные повреждения слуха.

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