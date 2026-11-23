Президент Владимир Зеленский подтвердил затопление российского корвета «Меркурий» во время операции украинских военных вблизи берегов Ливии. Также был уничтожен боевой вертолет Ка-27 и поражен российский сухогруз MV ANGARA.

Об этом стало известно из сообщения главы государства в соцсетях.

22 ноября 2026, 17:07 В Ливии загорелся российский корвет «Меркурий» после мощного взрыва – СМИ В ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв на борту российского корвета Меркурий. Корабль охватил пожар, он почти наверняка уничтожен.

По словам Зеленского, к операции были привлечены сотрудники Службы безопасности Украины и другие подразделения Сил обороны. Для поражения российских целей украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства.

Президент отметил, что в течение 22 и 23 ноября получал детальные доклады о ходе операции. По его словам, всех определенных целей удалось достичь.

«Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать был затоплен российский корвет «Меркурий», и это один из новейших их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году», – заявил Зеленский.

Вместе с корветом украинские военные уничтожили российский боевой вертолет Ка-27.

Еще одной целью операции стал российский сухогруз MV ANGARA, который оккупанты использовали для перевозки вооружения. По словам президента, судно удалось поразить.

Зеленский поблагодарил военных за проведенную операцию и подчеркнул, что Украина будет продолжать наносить удары по российским целям в определенных морских акваториях.

«Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем россии на агрессию. Развиваем украинское оружие», – подытожил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корвет «Меркурий» почти наверняка уничтожен вследствие мощного взрыва и пожара в ливийском порту Бенгази.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что российский военный корабль, предположительно, атаковали украинские морские дроны. Вследствие удара на военно-морской базе произошел взрыв и вспыхнул пожар, который впоследствии потушили.

Как известно, это не первая атака на российские суда за последнее время. В частности, 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об ударе по грузовому судну в Финском заливе. По его словам, оно шло в Калининград и подверглось атаке двух беспилотников.

Впоследствии глава пограничной службы Финляндии Илья Ильин заявил, что удар по судну нанесла Украина, после чего оно потеряло управляемость и дрейфовало к территориальным водам Финляндии.

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