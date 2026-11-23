Во время подготовки перемирия в Олешках Украина и россия согласовали два отдельных текста соглашения, а их спецслужбы наладили прямую связь для координации прекращения огня.

Как проходили переговоры и какую роль в них сыграла Мелания Трамп, выяснила The New York Times.

21 ноября 2026, 15:12 Зеленский назвал населенные пункты, где планируют новые гуманитарные миссии по примеру Олешек Зеленский назвал населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, где планируют провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. Список уже передали США.

В течение нескольких месяцев Украина не могла договориться об эвакуации гражданских из оккупированных Олешек. С мая город был отрезан от автомобильного снабжения продуктами из-за угрозы атак дронов и минирования, а россия не гарантировала безопасного доступа гуманитарных миссий.

Обратиться за помощью к Мелании Трамп предложил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, учитывая ее предыдущее участие в возвращении украинских детей. Узнав о ситуации в Олешках, первая леди США согласилась присоединиться к организации перемирия.

Ее представитель Марк Бекман использовал налаженные контакты со спецпредставителем путина Кириллом Дмитриевым. Основные переговоры вели украинские и российские должностные лица, в частности Дмитрий Лубинец и его коллега Яна Лантратова, а также спецслужбы обеих стран. Бекман помогал согласовывать документы и преодолевать противоречия между сторонами.

По данным издания, Бекман более года общался со специальным представителем Владимира путина Кириллом Дмитриевым. Впоследствии он наладил контакт с Давидом Арахамией, который представлял Украину в переговорах.

Одной из главных проблем при подготовке соглашения стали разногласия относительно статуса Олешек. Чтобы избежать споров, Бекман предложил подготовить два отдельных документа: на русском языке – с формулировками Кремля о принадлежности города к россии, на украинском – с определением Олешек как оккупированной территории Украины. В то же время почасовой план выполнения перемирия в обоих текстах был одинаковым.

Также удалось договориться, что жители города смогут эвакуироваться без предварительного предоставления своих имен.

Перемирие действовало с 27 октября до 1 ноября. За это время из Олешек эвакуировали около 800 человек.

Важной частью договоренностей стала прямая коммуникация между российской ФСБ и украинской СБУ. Спецслужбы координировали действия военных подразделений и договорились запускать по два беспилотника с каждой стороны для наблюдения за возможными нарушениями режима тишины.

К контролю за перемирием также привлекли журналистов американского медиа Newsmax и украинскую съемочную группу.

Участие Мелании Трамп в переговорах вызвало неоднозначную реакцию. В частности, аналитик Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс считает, что россия использовала перемирие для улучшения собственного международного имиджа, представив себя участником гуманитарной инициативы.

Напомним, 31 октября успешно завершилась гуманитарная миссия по вывозу жителей временно оккупированных Олешек на Херсонщине. Тогда на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть людей разного возраста – самому старшему из эвакуированных исполнилось 94 года, а самому младшему ребенку – чуть больше года.

Впоследствии стало известно, что Киев прорабатывает возможность проведения новых подобных гуманитарных миссий для спасения украинцев из захваченных россией регионов. К реализации этих планов хотят привлечь партнеров из США, в частности команду американской первой леди Мелании Трамп.

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