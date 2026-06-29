За фигуранта дела «Мидас» Галущенко внесли 150 миллионов залога – СМИ

Экс-министра энергетики Германа Галущенко, фигурирующего в антикоррупционном деле «Мидас», выпустят из-под стражи. За подозреваемого внесен залог в размере 150 миллионов гривен.

Об этом сообщают медиа со ссылкой на журналистов проекта «Схемы».

Эту информацию журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.

Также известно, что перед этим три частных компании внесли за Галущенко 105 из 150 миллионов гривен залога. Сегодня же две частные фирмы внесли остальные – 45 миллионов гривен.

По данным источников УП, средства внесли компании: ООО «Тетрас оптима» – 54 млн, ООО «Гиран констракт» – 87 млн, ООО «Скайт ритейл» – 5 млн и ООО «Пеллет сервис» – 4 млн.

10 февраля 2022, 11:10 Разоблачение на взятках: какую меру пресечения избирали подозреваемым Кого из высокопоставленных чиновников (и не только) разоблачали на взятке и какую меру пресечения определял суд – на инфографике.

Как сообщило издание, директором последней фирмы является Назар Бойко, а учредителем – ООО «Строительная компания Консалт Строй Сервис», принадлежащее самому Бойко. По данным открытых реестров, в 2025 году компания задекларировала 55,98 млн грн выручки, 2 млн грн чистой прибыли и 21,6 млн грн активов. Бойко также связан с рядом других компаний в сфере строительства и древесных изделий.

Как известно, перед этим Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей Галущенко, но снизил залог с 200 до 150 миллионов гривен. Тогда адвокат подозреваемого Свирепов заявил, что они будут подавать апелляцию на решение ВАКС.

Галущенко подозревают в масштабной коррупционной схеме в энергетике, отмывании денег и участии в преступной организации. НАБУ и САП разоблачили экс-министра в рамках операции «Мидас» и объявили о подозрении еще 16 февраля.

По данным следствия, бывший чиновник подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 15 февраля Герман Галущенко был задержан при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

16 февраля бывшему министру энергетики и юстиции сообщили о подозрении по делу о возможном отмывании средств и участии в преступной организации.

Правоохранители считают, что во время пребывания Галущенко в должности преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали из-за криптовалюты и инвестиций в фонд, зарегистрированный на острове Ангилья.

В апреле Галущенко продлили арест до 14 июня. Также ему оставили без изменений залог в 200 млн. грн.

Позже Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о продлении меры пресечения бывшему министру энергетики Украины Галущенко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.