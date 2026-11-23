В Дымере Киевской области количество погибших вследствие российского удара 22 ноября возросло до 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, во время поисково-спасательных работ спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

Таким образом, количество погибших вследствие российской атаки возросло до 11 человек. На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. Вследствие удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что вследствие российской атаки по Дымеру погибли четверо человек. Также спасателям удалось спасти из-под завалов мальчика, которому оказывали медицинскую помощь. Тогда судьба еще десяти человек оставалась неизвестной.

Позже в ГСЧС сообщили о девяти погибших. К ликвидации последствий удара привлекли более 130 человек. Работу спасателей усложняли воздушные тревоги и угроза повторных российских атак.

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