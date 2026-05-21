Еще один фигурант дела «Мидас» хочет через суд отменить санкции СНБО против себя

Общество
Читати українською
Александр Цукерман подал иск в Кассационный административный суд, требуя отменить санкции, которые ввели против него. Бизнесмен является фигурантом дела о коррупции в «Энергоатоме».
Фото: УП

Фигурант дела о коррупции в «Мидас» Александр Цукерман обратился в Кассационный административный суд с иском. Бизнесмен требует отменить санкции СНБО, введенные против него указом президента.

Информация о деле появилась на портале Судебной власти Украины. Иск зарегистрировали 15 мая под номером 990/184/26.

Громкие разоблачительные дела против окружения президентов УкраиныПленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

Ответчиком по делу указан президент Владимир Зеленский. Третьими лицами проходят Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны, а также Министерство экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Александр Цукерман подал иск в Кассационный административный суд, требуя отменить санкции, которые ввели против него. Бизнесмен является фигурантом дела о коррупции в «Энергоатоме».
Информация об иске.Скриншот из сайта Судебная власть Украины

Напомним, недавно уехавший из Украины в ноябре прошлого года бизнесмен Тимур Миндич подал иск с требованием отменить санкции СНБО, введенные против него.

В ноябре 2025 года Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана сроком на три года. Обоих предпринимателей связывают с делом «Мидас» относительно вероятных коррупционных схем в «Энергоатоме». В материалах исследования они фигурируют под кодовыми именами «Карлсон» и «Шугармен».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Санкции Суд Иск Тимур Миндич Александр Цукерман
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Еще один фигурант дела «Мидас» хочет через суд отменить санкции СНБО против себя
итогиУдар по Сызранскому НПЗ в россии и рассмотрение апелляции по делу Ермака. Главное за день
Атака на Днепр: количество пострадавших продолжает расти, среди них есть дети
Готов даже приехать в Украину: Лукашенко предложил встречу Зеленскому
Суд взял под стражу полицейских, подозреваемых по делу о прикрытии «порноофисов»
В Днепре возросло количество раненых в результате удара рф по многоэтажках
Зеленский предупредил о последствиях в случае агрессии со стороны Беларуси
инфографикаСтатуи, бюсты, статуэтки: кто из депутатов Рады владеет наибольшим количеством скульптур
Коррупция в Верховном Суде: ВАКС избрал меры пресечения двум судьям
инфографикаАкадемическая, отраслевая, президентская: как вырастут стипендии с учебного года-2026
Больше новостей