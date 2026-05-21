Еще один фигурант дела «Мидас» хочет через суд отменить санкции СНБО против себя

Фигурант дела о коррупции в «Мидас» Александр Цукерман обратился в Кассационный административный суд с иском. Бизнесмен требует отменить санкции СНБО, введенные против него указом президента.

Информация о деле появилась на портале Судебной власти Украины. Иск зарегистрировали 15 мая под номером 990/184/26.

13 ноября 2025, 12:15

Ответчиком по делу указан президент Владимир Зеленский. Третьими лицами проходят Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны, а также Министерство экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Напомним, недавно уехавший из Украины в ноябре прошлого года бизнесмен Тимур Миндич подал иск с требованием отменить санкции СНБО, введенные против него.

В ноябре 2025 года Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана сроком на три года. Обоих предпринимателей связывают с делом «Мидас» относительно вероятных коррупционных схем в «Энергоатоме». В материалах исследования они фигурируют под кодовыми именами «Карлсон» и «Шугармен».

