Демократическая партия США получила по меньшей мере 258 мест в Палате представителей по итогам промежуточных выборов. Это наибольшее представительство партии в нижней палате Конгресса за последние три десятилетия.

Об этом сообщает The New York Times.

4 ноября 2026, 18:29 Маятник Трампа пошел назад. Колонка Леонида Швеца Несмотря на чувствительное поражение на промежуточных выборах, Дональд Трамп никуда не денется еще два с лишним года, и с этим обстоятельством предстоит жить как Америке, так и Украине.

Кандидаты от демократов победили даже в традиционно республиканских округах. В частности, 22 ноября стало известно о победе демократа Чака Хаббарда в Северной Каролине. Он опередил республиканку Вирджинию Фокс, которая представляла штат в Конгрессе на протяжении 11 созывов.

Таким образом, демократы превзошли свой рекорд 2008 года, когда партия получила 257 мест. В последний раз аналогичное количество мандатов демократы получали в 1992 году, когда президентом США стал Билл Клинтон.

Успех демократов связывают с ростом недовольства ростом цен, политикой Дональда Трампа и войной в Иране, которую критиковали кандидаты от оппонентов республиканцев.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что по результатам выборов стало понятно: американцы поддерживают курс партии на то, чтобы жизнь в стране стала более доступной. Он также пообещал добиваться изменений, которых хотят граждане.

Республиканцы, в свою очередь, понесли значительные потери и, в отличие от своих оппонентов, смогли получить лишь одно место, которое ранее принадлежало демократам.

Напомним, сразу после завершения голосования 4 ноября стало известно, что Демократическая партия одержала победу на промежуточных выборах в Конгресс США и получила контроль над обеими палатами. Республиканцы потеряли большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Также сообщалось, что после получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы смогут вынести на голосование вопрос о новой поддержке Украины.

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