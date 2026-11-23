Российские войска в ночь на 23 ноября выпустили по Украине 153 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 22 ноября враг атаковал Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed (60 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское, Чауда.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 134 вражеских БпЛА типа Shahed (42 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, вечером 22 ноября российские военные атаковали Харьков ударным беспилотником. Попадание зафиксировали на территории детского сада в Немышлянском районе города. Вследствие атаки пострадали пять человек.

Кроме того, войска рф нанесли удар по супермаркету в Вишневом на Киевщине, вследствие чего погибли два человека, а еще восемь получили ранения.

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