В Национальное антикоррупционное бюро передали уголовное производство по подозрению бывшего командующего логистики командования Воздушных сил Вооруженных сил Андрея Украинца и экс-начальника управления Службы безопасности в Житомирской области Владимира Компаниченко в предоставлении неправомерной выгоды и превышении полномочий.

Об этом говорится в решениях Высшего антикоррупционного суда от 11 ноября, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу Украинца и определил ему альтернативой 7 млн грн залога. Эти средства внесли, и подозреваемый вышел из-под стражи. Он обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемым Компаниченко; сдать на хранение загранпаспорта.

В дальнейшем дело передали в НАБУ и САП. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП – удовлетворить. Продлить подозреваемому (Украинцу – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 11 января 2027 года включительно», – говорится в решении.

Также ВАКС продлил на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на Компаниченко. У него такой же перечень обязанностей.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении высокопоставленному чиновнику Воздушных Сил и руководителю управления СБУ Житомирщины. По версии следствия, фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений.

По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны. Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд грн.

Проверки показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн.

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