В Дымере Киевской области 23 ноября чрезвычайникам удалось спасти женщину, которая провела под завалами дома, разрушенного российской армией, более 22 часов.

Об этом сообщили пресс-служба ГСЧС и МВД Украины 23 ноября.

Спасатели услышали голос женщины из-под руин после спасения 7-летнего мальчика. Ею оказалась 79-летняя Валентина, которая оказалась под бетонными плитами на первом этаже.

«После спасения маленького Давида спасатели снова уловили из-под руин едва слышный голос. В квартире на первом этаже под бетонными плитами оказалась пожилая женщина. Все это время она оставалась под завалами, пока спасатели ГСЧС вручную и с помощью тяжелой инженерной техники слой за слоем разбирали пять этажей разрушенного дома», – говорится в сообщении ГСЧС.

После 22 часов борьбы за жизнь чрезвычайники наконец добрались до женщины, освободили и передали бригаде экстренной помощи.

Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате российской атаки по Дымеру погибли четыре человека. Также спасателям удалось спасти из-под завалов мальчика, которому оказывали медицинскую помощь. Тогда судьба еще десяти человек оставалась неизвестной.

Позднее в ГСЧС сообщили о девяти погибших. К ликвидации последствий удара привлекли более 130 человек. Работу спасателей осложняли воздушные тревоги и угроза повторных российских атак.

Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома.

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