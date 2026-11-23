Украина в 2026 году планирует изготовить сотни крылатых ракет «Нептун» и более тысячи реактивных дронов «Паляница». В то же время дальнейшее наращивание производства вооружения сдерживают нехватка финансирования, дефицит кадров и постоянные российские атаки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской оборонной промышленности.

3 сентября 2025, 15:42 Новые украинские ракеты: какая дальность, скорость и вес боеголовок Фламинго, Нептун, Длинный Нептун, Сапсан, Трембита, Пекло, Паляница, Рута. На инфографике – сравнение дальности, максимальной скорости и веса боевой части новых украинских ракет и ракет-дронов.

По словам генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, в 2026 году предприятие изготовит сотни ракет «Нептун», однако их количество не превысит тысячи. В то же время ежегодные объемы производства реактивных беспилотников «Паляница» составляют более тысячи единиц.

Коростелев отметил, что разработка ракеты «Нептун» началась еще в 2010 году. Однако финансирование для ее серийного производства начало поступать только в конце 2020 года после обсуждения этого вопроса на встрече с высокопоставленными чиновниками, в частности президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет WSJ, Украина сейчас изготавливает больше ракет «Нептун», чем США производят своих основных крылатых ракет вместе взятых. Однако общие масштабы украинского ракетного производства остаются значительно меньше российских.

По данным украинской военной разведки, россия способна производить около 3 тысяч реактивных ударных беспилотников ежемесячно.

В то же время Украина существенно увеличила общие объемы производства дронов. Ожидается, что в 2026 году украинские предприятия изготовят более 7 миллионов беспилотников, тогда как в 2024 году этот показатель составлял около 2,2 миллиона. В начале полномасштабного вторжения производство исчислялось лишь сотнями единиц.

Отдельно в материале говорится о наращивании производства реактивных дронов-ракет «Паляница». По словам генерального директора КБ «Луч» Олега Коростелева, Украина изготавливает более тысячи таких аппаратов в год. «Паляница» предназначена для поражения целей на значительном расстоянии, в частности военных объектов в глубоком тылу россии.

Что мешает Украине увеличивать производство оружия

По информации WSJ, украинская оборонная промышленность стремительно развивалась в течение последних лет, однако сейчас сталкивается с ограничениями, которые усложняют дальнейшее расширение производства.

Одной из главных проблем является распределение ограниченного финансирования между более чем 1300 оборонными компаниями. Из-за этого даже успешные производители не всегда получают достаточно средств для увеличения мощностей. Кроме того, предприятия сталкиваются с дефицитом квалифицированных работников, поскольку миллионы украинцев выехали за границу или присоединились к войску.

Еще одним препятствием остаются российские удары по промышленным объектам. Из-за угрозы атак производители вынуждены рассредоточивать свои мощности и искать дополнительные защищенные помещения. В результате часть украинских оборонных компаний начала привлекать иностранные инвестиции и открывать производства за границей, в частности в Великобритании, Германии, Эстонии и США.

В то же время, несмотря на значительный прогресс в производстве ударного вооружения, Украина до сих пор не имеет собственной полноценной системы противовоздушной обороны, способной защитить страну от российских ракет. Поэтому Киев остается зависимым от поставок соответствующих систем и боеприпасов из США и Европы.

Как отмечает издание, главным вызовом для украинской оборонной промышленности теперь является не только разработка новых видов вооружения, но и обеспечение их стабильного массового производства

Напомним, в августе прошлого года Украина впервые показала новую дальнобойную крылатую ракету, известную под названием «Длинный Нептун». Ее испытания проходили еще в марте 2025 года, и она способна поражать цели на расстоянии до 1000 км.

А из нашей инфографики можно узнать о производителях отечественных ракет «Фламинго», «Длинный Нептун», «Пекло», «Паляница», «Нептун», «Сапсан», «Рута», «Трембита».

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