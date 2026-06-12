Суд оставил под стражей экс-министра энергетики Галущенко, но уменьшил залог

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей экс-министру энергетики Герману Галущенко еще на два месяца.

Об этом 12 июня сообщает Центр противодействия коррупции в Телеграм-канале.

В то же время ВАКС уменьшил залог на 50 миллионов: с 200 миллионов гривен до 150 миллионов гривен.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок действия содержания под стражей Германа Галущенко еще на два месяца. При этом судья решил уменьшить размер альтернативного залога с 200 млн до 150 млн грн», – говорится в сообщении ЦПК.

Между тем адвокат подозреваемого Свирепов уже заявил, что они будут подавать апелляцию на решение ВАКС.

Как известно, Галущенко подозревают в масштабной коррупционной схеме в энергетике, отмывании денег и участии в преступной организации. НАБУ и САП разоблачили экс-министра в рамках операции «Мидас» и объявили о подозрении еще 16 февраля.

По данным следствия, бывший чиновник подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 15 февраля Герман Галущенко был задержан при попытке пересечения границы. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

16 февраля бывшему министру энергетики и юстиции сообщили о подозрении по делу о возможном отмывании средств и участии в преступной организации.

Правоохранители считают, что во время пребывания Галущенко в должности преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе. Часть средств легализовали через криптовалюту и инвестиции в фонд, зарегистрированный на острове Ангилья.

В апреле Галущенко продлили арест до 14 июня. Также ему оставили без изменений залог в 200 млн грн.

Позже Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о продлении меры пресечения бывшему министру энергетики Украины Галущенко.

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