Президент США Дональд Трамп заявил, что может приказать нанести новые военные удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности. Он также раскритиковал иранских переговорщиков, обвинив их в затягивании дипломатического процесса.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление американского президента.

14 ноября 2026, 16:59 Трамп колеблется относительно новых ударов по Ирану из-за позиции союзников США пока не определились с дальнейшими действиями в отношении Ирана. На решение Трампа влияют позиция союзников на Ближнем Востоке, состояние американских запасов вооружения и сомнительная эффективность повторных ударов.

В комментарии изданию Трамп заявил, что склоняется к проведению новых военных операций против Ирана после начала 2027 года, если переговоры между странами не принесут результатов.

По словам президента США, иранские власти продолжают обострять ситуацию, несмотря на дипломатические контакты с Вашингтоном.

«Сейчас они агрессивнее, чем до выборов», – заявил Трамп.

Он также назвал иранских переговорщиков «профессиональными танцорами чечетки», намекая на их уклонение от конкретных договоренностей.

«Они постоянно говорят, только и делают, что говорят, но все это ерунда», – добавил американский президент.

Заявления Трампа прозвучали на фоне американской морской блокады иранских портов и обострения конфликта в Ормузском проливе. Президент США допустил, что взаимные удары между американскими и иранскими силами продолжатся. В то же время он предостерег Тегеран от попыток прорвать морскую блокаду.

Напомним, недавно США нанесли новый удар по иранскому ракетному полигону на острове Кешм в Ормузском проливе в ответ на удар Тегерана по американской военной радарной системе в Бахрейне.

А ранее СМИ писали о том, что Иран разрабатывает планы возможного применения так называемой «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне с целью ликвидации высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Американская разведка получила информацию о потенциальных целях и местах проведения атаки, однако признаков ее неизбежности пока нет.

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