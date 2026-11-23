Министерство иностранных дел и министр обороны Украины Евгений Хмара получили персональные задачи по коммуникации с партнерами ради ускорения поставок ПВО. Есть «конкретные страны».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по итогам селекторного совещания в понедельник, 23 ноября.

«Есть конкретные страны, которые могут помочь, и нужна более оперативная поставка в Украину. Важно, чтобы было преодолено и затягивание поставок перехватчиков PAC-2 и PAC-3 от США», – отметил украинский лидер.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Кроме этого, в ГУР доложили президенту об обновленных планах российских ударов.

«Есть соответствующие задачи для военных. Обсудили это с главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на полное выполнение определенных защитных задач», – добавил Зеленский.

Напомним, по итогам заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи и подтвердили дальнейшую поддержку Украины. В частности партнеры выделяют средства на системы противовоздушной обороны, ракеты, радары и дроны-перехватчики.

Кроме этого Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Великобритании помощь на 317 миллионов долларов США. В пакет войдут более десяти радаров, более тысячи дополнительных ракет для ПВО малой дальности и пусковые установки.

Тем временем стало известно, что правительство Италии может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы противовоздушной обороны SAMP/T.

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