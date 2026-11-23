Министерство иностранных дел и министр обороны Украины Евгений Хмара получили персональные задачи по коммуникации с партнерами ради ускорения поставок ПВО. Есть «конкретные страны».
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по итогам селекторного совещания в понедельник, 23 ноября.
«Есть конкретные страны, которые могут помочь, и нужна более оперативная поставка в Украину. Важно, чтобы было преодолено и затягивание поставок перехватчиков PAC-2 и PAC-3 от США», – отметил украинский лидер.
Кроме этого, в ГУР доложили президенту об обновленных планах российских ударов.
«Есть соответствующие задачи для военных. Обсудили это с главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на полное выполнение определенных защитных задач», – добавил Зеленский.
Напомним, по итогам заседания группы «Рамштайн» в Брюсселе 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи и подтвердили дальнейшую поддержку Украины. В частности партнеры выделяют средства на системы противовоздушной обороны, ракеты, радары и дроны-перехватчики.
Кроме этого Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Великобритании помощь на 317 миллионов долларов США. В пакет войдут более десяти радаров, более тысячи дополнительных ракет для ПВО малой дальности и пусковые установки.
Тем временем стало известно, что правительство Италии может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы противовоздушной обороны SAMP/T.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»