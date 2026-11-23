Сегодня, 23 ноября, российские оккупанты атаковали в Краматорске эвакуационный автомобиль, в результате чего погибли два человека, а еще двое – получили ранения.

Об этом сообщают начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко и Донецкая областная прокуратура.

«Сегодня в Краматорске российские войска атаковали автомобиль, осуществлявший эвакуацию людей. В результате удара погибли двое жителей Краматорска – мужчина и женщина», – написал чиновник.

По словам Гончаренко, еще два человека, мужчина и женщина, которых эвакуировали, получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Автомобиль имел четкую маркировку, которая указывала на его назначение. Это был транспорт, задействованный в эвакуации гражданских лиц. Его невозможно было спутать с обычным автомобилем или транспортом другого назначения», – добавил начальник Краматорской ГВА.

По данным прокуратуры, в 09:18 в понедельник, 23 ноября, российские военные попали ударным FPV-дроном с боевой частью по автомобилю, задействованному в проведении эвакуационных мероприятий. Во время удара в салоне находились гражданские, которые пытались спастись.

Отмечается, что в результате взрыва погибла 77-летняя пенсионерка и 68-летний мужчина. 69-летняя жена погибшего и мужчина 52 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

Как известно, в понедельник, 23 ноября, российские оккупанты ударили по зданию неработающей частной клиники в центре Запорожья. В результате удара три человека погибли, еще один – получил ранения.

Напомним, в Дымере Киевской области 23 ноября чрезвычайникам удалось спасти женщину, которая провела под завалами дома, разрушенного российской армией, более 22 часов.

Утром 23 ноября количество погибших в результате российского удара 22 ноября возросло до 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома.

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