Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил мнение, что странам Балтийского региона нужно быть готовыми к повторным атакам украинских беспилотников на российские суда.

Заявление политика приводит портал ERR.

21 ноября 2026, 20:27 Пограничная служба Финляндии сообщила, что российское судно атаковали украинские дроны В Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября атаковали украинские беспилотники. После потери управления корабль занесло в территориальные воды Финляндии.

По его словам, выбор российских кораблей в качестве целей на Балтийском море не стал неожиданностью для эстонского правительства.

«К этому нужно привыкать и быть к этому готовыми. Подобные действия происходят не впервые. Мы неоднократно обсуждали это в правительстве в разных форматах и в деталях. И то, что Украина выбирает российские суда в качестве целей на Балтийском море, совершенно не удивительно и уж точно происходит не в первый раз», – сказал Михал.

Он также добавил, что одним из главных рисков таких инцидентов является загрязнение окружающей среды. Именно поэтому Эстония заранее привела в готовность государственный флот и другие службы.

«Мы заранее привели в состояние готовности и Государственный флот, так что все наши системы уже были подготовлены к работе. В Эстонии подобные ситуации отрабатывались на учениях, однако на практике нам, безусловно, еще предстоит столкнуться с ними», – заявил эстонский премьер.

Напомним, 21 ноября пограничная служба Финляндии сообщила, что российское судно «Спарта II» атаковали украинские дроны. После этого сухогруз вошел в территориальные воды Финляндии, а экипаж эвакуировали.

После атаки финские военные временно ограничивали воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

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