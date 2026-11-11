Италия может прекратить поставку Украине ракет ПВО Aster – СМИ

Национальная безопасность
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Италия может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы SAMP/T.
Фото: Reuters

Правительство Италии может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

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По данным журналистов, в следующем пакете военной помощи Рим может предусмотреть компоненты для поддержания боеспособности уже переданных Украине систем SAMP/T.

В то же время, возможности поставлять дополнительные ракеты Aster постепенно исчерпываются. Также итальянская промышленность может не успевать наращивать их производство.

Значительную часть следующей помощи, по информации издания, могут направить на поддержку украинской энергетики – в частности, передать генераторы и оборудование для ремонта поврежденных российскими ударами объектов.

Напомним, недавно в итальянском правительстве опровергли сообщения немецкого издания FAZ о якобы отказе поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной.

А ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не откажется от поддержки Украины ради предвыборных расчетов.

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