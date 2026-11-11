Италия может прекратить поставку Украине ракет ПВО Aster – СМИ

Правительство Италии может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы противовоздушной обороны SAMP/T.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
По данным журналистов, в следующем пакете военной помощи Рим может предусмотреть компоненты для поддержания боеспособности уже переданных Украине систем SAMP/T.
В то же время, возможности поставлять дополнительные ракеты Aster постепенно исчерпываются. Также итальянская промышленность может не успевать наращивать их производство.
Значительную часть следующей помощи, по информации издания, могут направить на поддержку украинской энергетики – в частности, передать генераторы и оборудование для ремонта поврежденных российскими ударами объектов.
Напомним, недавно в итальянском правительстве опровергли сообщения немецкого издания FAZ о якобы отказе поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной.
А ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не откажется от поддержки Украины ради предвыборных расчетов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»