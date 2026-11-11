Италия может прекратить поставку Украине ракет ПВО Aster – СМИ

Правительство Италии может сократить или полностью прекратить передачу Украине зенитных ракет Aster, которыми оснащены комплексы противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

15 октября 2026, 11:29 Какие страны больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года Больше всего нарастили объемы помощи Украине за восемь месяцев 2026 года такие страны как Италия, Словения, Ирландия, Япония, Швейцария и Норвегия. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По данным журналистов, в следующем пакете военной помощи Рим может предусмотреть компоненты для поддержания боеспособности уже переданных Украине систем SAMP/T.

В то же время, возможности поставлять дополнительные ракеты Aster постепенно исчерпываются. Также итальянская промышленность может не успевать наращивать их производство.

Значительную часть следующей помощи, по информации издания, могут направить на поддержку украинской энергетики – в частности, передать генераторы и оборудование для ремонта поврежденных российскими ударами объектов.

Напомним, недавно в итальянском правительстве опровергли сообщения немецкого издания FAZ о якобы отказе поддерживать долгосрочные военные обязательства перед Украиной.

А ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не откажется от поддержки Украины ради предвыборных расчетов.

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