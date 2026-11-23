Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в ближайшее время планирует посетить Закарпатье. По его словам, он хочет лично передать местным венграм послание от их исторической родины.

Об этом сообщает венгерское издание Telex со ссылкой на выступление Мадьяра в парламенте 23 ноября.

Во время выступления венгерский премьер отметил, что с 2015 года ни один глава правительства Венгрии не посещал Закарпатье. Он объявил, что вскоре вернется в регион, где ранее уже побывал.

Мадьяр также выразил сочувствие жителям Закарпатья и всему украинскому народу из-за российских атак. Он подчеркнул, что Украина и венгры, проживающие на ее территории, уже почти пять лет переживают огромные страдания из-за войны.

«В этой войне россия является агрессором, а Украина – жертвой», – подчеркнул венгерский премьер.

По словам Мадьяра, на прошлой неделе российские беспилотники атаковали Закарпатье, в частности один из них попал неподалеку от железнодорожного вокзала в Мукачево.

Он также напомнил о своей поездке в Киев и Закарпатье в 2024 году, когда вместе с командой доставлял гуманитарную помощь.

Кроме того, премьер заверил, что Венгрия не будет сокращать поддержку закарпатских венгров. По его словам, финансирование соответствующих программ планируют увеличить на 300 млн форинтов.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обсудили возможность проведения двусторонней встречи на Закарпатье в конце ноября.

Как известно, Мадьяр и Зеленский встречались в Брюсселе 16 октября, где обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.

Впоследствии после этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет препятствовать транзиту украинского зерна в Западную Европу, если грузы будут лишь проходить по ее территории.

Также недавно стало известно, что Венгрия в ближайшие дни может согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС. Будапешт попросил дополнительное время для принятия решения.

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