Украина в рамках зимнего пакета военной поддержки получит от Великобритании помощь на 317 миллионов долларов США. В пакет войдут более десяти радаров, более тысячи дополнительных ракет для ПВО малой дальности и пусковые установки.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщило британское правительство.

В частности, речь идет о ракетах от компании Thales Belfast – многоцелевых ракетах LMM, которые ВСУ используют на протяжении длительного времени, и более 10 радарах, приобретенных в Великобритании и Европе. Эти системы уже доказали свою эффективность против реактивных беспилотников рф.

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Поставки для ВСУ, по данным правительства Британии, начнутся уже с середины декабря. Это оружие станет дополнением к 400 зенитным ракетам, которые Великобритания уже передала Украине накануне зимы.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг добавил, что для закупок используют средства, которые британское правительство предусмотрело в бюджете на поддержку Украины этой зимой.

«Мы используем финансирование, которое канцлер казначейства пообещал в бюджете для поддержки Украины этой зимой, чтобы поставить более 1000 ракет противовоздушной обороны как часть нашего постоянного обязательства мобилизовать союзников и укреплять оборону Украины», – заявил британский министр.

В Лондоне отметили, что эта поддержка предоставляется в ответ на прямые запросы лидеров Украины.

«В Украине президент путин использует зиму как оружие. Именно поэтому мы должны продолжать превращать нашу непоколебимую приверженность Украине в возможности, которые помогут защититься от варварских российских атак», – подчеркнул британский министр обороны.

Напомним, в октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов финансовой поддержки. Из них 7 млрд фунтов направят на экономическую помощь в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд – на поддержку британского экспорта, преимущественно для поставок вооружений.

Также Британия ввела санкции против российской компании «Славнефть», став первой страной, которая наложила ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих предприятий рф.

Кроме этого, Великобритания отправила в Украину дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow для помощи ВСУ сорвать российские военные операции, запланированные еще до наступления зимы.

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