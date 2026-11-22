В Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения. Это позволит властям оперативно отслеживать проблемы и реагировать на них в круглосуточном режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам совещания по восстановлению критической инфраструктуры после российских атак.

9 ноября 2026, 11:53 Три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки – опрос 75 процентов жителей столицы столкнулись с отключениями света от четырех и более часов в сутки. В то время как почти пятая часть респондентов – 19 процентов – вообще не имела отключений.

По его словам, Минцифры совместно с Минрегионом по поручению президента должно в ближайшее время запустить соответствующий сервис. Через него украинцы смогут самостоятельно информировать о перебоях с базовыми коммунальными услугами.

«Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7», – подчеркнул премьер.

В то же время Корецкий рассказал о ситуации с восстановлением коммунальных услуг в наиболее пострадавших от российских ударов городах.

В частности, в Одессе без отопления до сих пор остаются около 240 тысяч человек. Водоснабжение уже восстановлено в большей части города, однако с теплом ситуация сложнее.

В Киеве тем временем постепенно восстанавливают водоснабжение на правом берегу столицы. На следующей неделе правительство планирует подготовить отдельные решения для города, а также определить приоритетность обеспечения водой в случае новых обстрелов.

Единый алгоритм действий в критических ситуациях введут для всей Украины, учитывая особенности каждого региона. Кроме того, к восстановлению поврежденной инфраструктуры планируют привлечь Государственную специальную службу транспорта, которая подчиняется Министерству обороны.

Минобороны совместно с ВСУ также должны определить среди военнослужащих профессиональных инженеров и электриков, которые при необходимости смогут присоединяться к ремонтным работам в составе резерва ГССТ.

Напомним, по результатам исследования, в Киеве за первые десять дней ноября жители более 50 тысяч раз пожаловались на отсутствие электроэнергии, отопления и водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на отключение света выросло в 16 раз, а на отсутствие воды – в 5,6 раза.

Также недавно сообщалось, что в Украине рассматривают возможность прекращения начисления коммунальных платежей в случаях, когда из-за российских атак и повреждения инфраструктуры граждане длительное время не будут получать отопление.

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