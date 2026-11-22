В Украине в ближайшее время заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, отопления и водоснабжения. Это позволит властям оперативно отслеживать проблемы и реагировать на них в круглосуточном режиме.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам совещания по восстановлению критической инфраструктуры после российских атак.
По его словам, Минцифры совместно с Минрегионом по поручению президента должно в ближайшее время запустить соответствующий сервис. Через него украинцы смогут самостоятельно информировать о перебоях с базовыми коммунальными услугами.
«Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7», – подчеркнул премьер.
В то же время Корецкий рассказал о ситуации с восстановлением коммунальных услуг в наиболее пострадавших от российских ударов городах.
В частности, в Одессе без отопления до сих пор остаются около 240 тысяч человек. Водоснабжение уже восстановлено в большей части города, однако с теплом ситуация сложнее.
В Киеве тем временем постепенно восстанавливают водоснабжение на правом берегу столицы. На следующей неделе правительство планирует подготовить отдельные решения для города, а также определить приоритетность обеспечения водой в случае новых обстрелов.
Единый алгоритм действий в критических ситуациях введут для всей Украины, учитывая особенности каждого региона. Кроме того, к восстановлению поврежденной инфраструктуры планируют привлечь Государственную специальную службу транспорта, которая подчиняется Министерству обороны.
Минобороны совместно с ВСУ также должны определить среди военнослужащих профессиональных инженеров и электриков, которые при необходимости смогут присоединяться к ремонтным работам в составе резерва ГССТ.
Напомним, по результатам исследования, в Киеве за первые десять дней ноября жители более 50 тысяч раз пожаловались на отсутствие электроэнергии, отопления и водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на отключение света выросло в 16 раз, а на отсутствие воды – в 5,6 раза.
Также недавно сообщалось, что в Украине рассматривают возможность прекращения начисления коммунальных платежей в случаях, когда из-за российских атак и повреждения инфраструктуры граждане длительное время не будут получать отопление.
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