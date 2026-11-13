Украинцам могут пересчитать коммуналку, если они вовремя не получили отопление на фоне атак

Общество
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Украинцам могут прекратить начисление коммунальных платежей, если из-за российских атак они длительное время не будут получать отопление. Правительство рассматривает такую возможность.
Фото getty images

В Украине рассматривают возможность прекращения начисления коммунальных платежей в случаях, когда из-за российских атак и повреждения инфраструктуры граждане длительное время не будут получать отопление. В настоящее время тепло уже подают 87% предприятий теплоснабжения.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству, передает УНИАН.

Долги украинцев за коммуналку превысили 104 миллиарда гривен: за что недоплатили больше всегоДолги украинцев за коммуналку продолжают расти. За годы вторжения долг увеличился еще на 23 млрд. гривен. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, в Украине уже заработали 87% предприятий теплоснабжения, которые начали подавать тепло в дома граждан.

В то же время в некоторых населенных пунктах отопление до сих пор не включили. Как пояснил премьер, это могло быть сознательным решением для защиты инфраструктуры от российских атак. Кроме того, на отдельных объектах еще продолжаются ремонтные работы.

Корецкий заверил, что постепенно отопление появится у всех украинцев.

В то же время правительство рассматривает возможность прекращения начисления платежей за коммунальные услуги, которые фактически не предоставляются из-за разрушения инфраструктуры и невозможности ее быстрого восстановления.

«По поводу неначисления стоимости (за коммунальные услуги, которые не поставляются, — ред.). Это как один из альтернативных запасных вариантов, если действительно разрушения будут иметь место, если мы не сможем быстро восстанавливать. Поэтому будем прибегать и к, возможно, таким мерам», — сказал он.

Напомним, в Киеве за первые десять дней ноября жители более 50 тысяч раз пожаловались на отсутствие электроэнергии, отопления и водоснабжения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб на отключение света выросло в 16 раз, а на отсутствие воды – в 5,6 раза.

В то же время в местных властях заверяют, что в Киеве система водоснабжения работает в штатном режиме, а подключение жилых домов к отоплению продолжается. По состоянию на 7 ноября тепло было подано уже в 60% многоквартирных домов столицы.

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Отопление Коммуналка Коммунальные услуги Теплокоммунэнерго Сергей Корецкий
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