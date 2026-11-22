Все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, отоплением и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.
Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.
Для школьников, которые из-за отключений электроэнергии не смогут присоединяться к онлайн-урокам, учителя подготовили видеозаписи занятий. Их можно будет получить через классных руководителей или администрацию учебных заведений.
В Одесской областной военной администрации объяснили, что перебои с электроснабжением вызваны масштабными повреждениями магистральных электросетей в результате российских атак. Из-за разрушения энергетической инфраструктуры сейчас физически невозможно передать Одессе и прилегающим районам необходимый объем электроэнергии.
По состоянию на утро 22 ноября энергетикам удалось частично восстановить питание объектов критической инфраструктуры. В то же время специалисты работают над резервными схемами питания и другими техническими решениями, которые должны помочь постепенно вернуть электричество остальным потребителям.
В ОВА подчеркнули, что из-за значительного масштаба повреждений полное восстановление электроснабжения потребует времени.
Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
В результате российских атак по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»