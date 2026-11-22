Все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, отоплением и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Для школьников, которые из-за отключений электроэнергии не смогут присоединяться к онлайн-урокам, учителя подготовили видеозаписи занятий. Их можно будет получить через классных руководителей или администрацию учебных заведений.

В Одесской областной военной администрации объяснили, что перебои с электроснабжением вызваны масштабными повреждениями магистральных электросетей в результате российских атак. Из-за разрушения энергетической инфраструктуры сейчас физически невозможно передать Одессе и прилегающим районам необходимый объем электроэнергии.

По состоянию на утро 22 ноября энергетикам удалось частично восстановить питание объектов критической инфраструктуры. В то же время специалисты работают над резервными схемами питания и другими техническими решениями, которые должны помочь постепенно вернуть электричество остальным потребителям.

В ОВА подчеркнули, что из-за значительного масштаба повреждений полное восстановление электроснабжения потребует времени.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

В результате российских атак по состоянию на утро воскресенья, 22 ноября, часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области.

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