Утром 22 ноября на территории Киево-Печерской лавры произошла стычка между сторонниками и противниками УПЦ (МП). Участники конфликта заявляют об избиении.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Ранее в соцсетях распространили видео ссоры на территории Лавры. По предварительной информации, конфликт возник из-за храма Сергия Радонежского, российского церковного деятеля. Некоторые присутствующие требовали изменить религиозное назначение сооружения, что привело к столкновениям.

Также в сети опубликовали видео мужчины, который обвинял священнослужителей УПЦ в избиении. Он заявил, что в результате получил травму под глазом.

В полиции отметили, что причиной конфликта стали разногласия между гражданами по поводу использования и религиозной принадлежности одного из культовых сооружений на территории Лавры.

Правоохранителям удалось прекратить стычку. От участников конфликта поступили два обращения, по которым сейчас проводится проверка.

Напомним, в начале марта 2023 года стало известно, что заповедник «Киево-Печерская лавра» расторгает договор аренды территорий и зданий с представителями УПЦ московского патриархата. Речь идет о сооружениях Нижней лавры, где расположен мужской монастырь. Договор аренды Успенского собора, входящего в список зданий Верхней лавры, закончился 31 декабря 2022 года. С 5 января храм вернули в управление государства.

Позже в Минкульте показали фотографии последствий хозяйствования УПЦ МП в Лавре.

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