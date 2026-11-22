Европейский Союз входит в период масштабных национальных выборов, которые могут существенно изменить политический баланс в Европе. Усиление националистических и евроскептических партий в крупнейших странах ЕС угрожает единству блока, а также может привести к блокированию помощи Украине.

Об этом пишет The Guardian, анализируя предстоящий избирательный цикл в Европе.

14 сентября 2026, 17:15 Выборы как новый фронт: почему рост популярности европейских радикалов выгоден кремлю Рост популярности радикальных сил в Европе создает новые риски для Украины. кремлю выгодна не обязательно пророссийская, а прежде всего разобщенная Европа, которой сложнее принимать совместные решения по санкциям, помощи и безопасности.

По данным издания, с конца ноября 2026 года до конца 2027-го выборы пройдут в четырех из пяти крупнейших государств ЕС по численности населения и экономической мощи. Кроме того, парламентские выборы запланированы в Эстонии, Финляндии, Греции и Словакии, а в Германии пройдут региональные голосования.

Аналитики предупреждают, что результаты этих выборов могут серьезно подорвать единство Евросоюза и поставить под угрозу его способность принимать совместные решения.

В каких странах пройдут ключевые выборы

Первой в избирательный цикл войдет Испания, где 29 ноября пройдут досрочные парламентские выборы. Социалистическая коалиция премьер-министра Педро Санчеса рискует уступить консервативной Народной партии и ультраправой Vox, которые уже совместно управляют некоторыми испанскими регионами.

Весной президентские и парламентские выборы пройдут во Франции. Главной фавориткой президентской гонки на данный момент считается лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая значительно опережает своих конкурентов.

В Польше националистические партии, которые вместе имеют поддержку почти половины избирателей, могут отстранить от власти либеральную коалицию премьер-министра Дональда Туска.

В Италии премьер-министр Джорджа Мелони надеется получить второй срок на выборах, которые должны состояться до конца 2027 года. В то же время она сталкивается с конкуренцией со стороны еще более радикальных правых политических сил.

Почему в Европе усиливаются ультраправые

Как отмечает The Guardian, популярность националистических партий растет на фоне экономических проблем, старения населения, дефицита государственных финансов и удорожания жизни. Эти факторы ослабляют поддержку традиционных левоцентристских и правоцентристских партий.

Сейчас почти каждый четвертый европейский избиратель поддерживает ультраправые политические силы. По сравнению с серединой 1990-х годов их доля выросла почти в пять раз.

Националистические партии активно используют темы миграции, глобализации, климатической политики и поддержки Украины для мобилизации избирателей. По мнению аналитиков, этому также способствуют российская дезинформация и открытая поддержка «патриотических» партий со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

В то же время поддержка самого Евросоюза среди граждан остается высокой. По результатам опросов, рекордные 74% европейцев считают, что их страна получает преимущества от членства в ЕС.

Какие последствия это будет иметь для ЕС и Украины

Наибольшие изменения могут произойти в Европейском совете, где представлены лидеры государств-членов ЕС.

Если до конца 2027 года к евроскептическим правительствам Чехии, Италии, Румынии, Словакии и Словении присоединятся новые руководители Франции, Испании и Польши, они смогут сформировать влиятельную группу, способную блокировать важные решения.

Под угрозой могут оказаться переговоры по бюджету ЕС, дальнейшее расширение блока, финансовая и военная помощь Украине, а также углубление сотрудничества в оборонной, энергетической и технологической сферах.

Особое внимание эксперты уделяют Франции. Марин Ле Пен предлагает сократить взнос страны в бюджет ЕС на 11 млрд евро, провести конституционный референдум о верховенстве французского законодательства над европейским и пересмотреть ряд правил единого рынка.

По словам аналитика Eurasia Group Муджтабы Рахмана, президент Франции имеет значительно больше возможностей влиять на ЕС, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Одной из первых жертв возможного усиления евроскептиков может стать Украина. Как отмечает издание, Ле Пен способна возглавить группу государств, которые будут блокировать дальнейшую помощь Киеву.

Итальянский политолог Натали Точчи предупреждает, что предстоящий избирательный цикл может «кардинально изменить лицо Европы» и привести не только к постепенному ослаблению европейского проекта, но и к его внутреннему опустошению или даже распаду.

Длительная неспособность стран ЕС действовать сообща, предупреждает эксперт, в конечном итоге может привести к постепенной потере Евросоюзом своего влияния и значения в мире.

Напомним, по результатам недавнего опроса стало известно, что лишь 14% французов положительно оценивают деятельность президента страны Эммануэля Макрона. Его рейтинг снизился еще на один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом.

Также как известно, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами, которые состоятся в следующем году. Она пообещала навести порядок в стране, усилить безопасность и вернуть французам уверенность в будущем.

Из инфографики «Слово и дело» можно узнать, в каких странах будут переизбирать власть в 2026 году.

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