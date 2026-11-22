Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы и выступил против выделения 100 млрд евро на помощь Украине. По его словам, Киев должен получать финансирование за пределами бюджета ЕС.

Об этом сообщает iROZHLAS со ссылкой на видеообращение Бабиша.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

Чешский премьер назвал нынешний проект семилетнего бюджета Евросоюза «абсолютно неприемлемым» для Чехии. Он выразил недовольство сокращением финансирования его страны, расходами на содержание европейских институтов и запланированной помощью Украине.

В частности, Бабиш раскритиковал предложение направить 100 млрд евро из бюджета ЕС на поддержку Украины.

«Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать деньги вне европейского бюджета», – заявил премьер Чехии.

Он также обратил внимание на то, что в течение семи лет на содержание европейских структур планируют потратить около 100 млрд евро. Речь идет, в частности, о Европарламенте, Еврокомиссии и европейских чиновниках.

Кроме того, Бабиш заявил, что Чехия вынуждена платить все большие взносы в бюджет ЕС, тогда как объем финансирования, который она получает, планируют сократить. По его словам, предложение ирландского председательства предусматривает уменьшение бюджета на 32 млрд евро, а финансирование Чехии могут дополнительно урезать на 7,5 млрд крон.

«Для нас это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул он.

Напомним, Еврокомиссия 18 ноября приняла дополнительный пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть только после того, как россия выплатит репарации.

А 21 ноября президент Европейского совета Антониу Кошта представил обновленный проект переговорной позиции по бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Документ предусматривает сокращение общих расходов многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины хотят сохранить на уровне до 100 млрд евро.

Позже стало известно, что содокладчики Европейского парламента по вопросам следующей многолетней финансовой рамки Зигфрид Мурешан и Карла Таварес отказались поддержать проект переговорной позиции по бюджету ЕС

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что страна не будет присоединяться к новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. В то же время страна продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

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